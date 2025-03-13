В Перми похоронили 19-летнюю девушку, упавшую с балкона в день рождения

Похороны 19-летней девушки, которая умерла в больнице после падения с балкона в свой день рождения, прошли в Перми, рассказала perm.aif.ru сестра погибшей.
Речь идёт о пермячке Вере, которая умерла в краевой столице. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в конце февраля в городскую больницу попала 19-летняя девушка, которая нуждалась в операции после несчастного случая. Родные пострадавшей призывали пермяков сдать кровь для девушки, а в Минздраве Пермского края сообщали, что она находится в тяжёлом состоянии.
Спустя чуть менее двух недель стало известно, что 19-летняя Вера скончалась в больнице. Сестра девушки рассказала perm.aif.ru, что она умерла ночью 10 марта. После этого гастропаб, где работала юная пермячка, сообщил о сборе помощи для похорон.
13 марта сестра Веры рассказала perm.aif.ru, что погибшую пермячку проводили в последний путь. Дату похорон и место погребения скорбящая девушка не стала уточнять.
Напомним, ранее сайту perm.aif.ru удалось пообщаться со знакомыми и коллегами Веры. Жители Перми рассказали, какой им запомнилась 19-летняя девушка. О том, что случилось с молодой пермячкой и какой она осталась в глазах знакомых, читайте в материале.