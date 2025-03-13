В Перми похоронили 19-летнюю девушку, упавшую с балкона в день рождения

Речь идёт о пермячке Вере, которая умерла в краевой столице. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в конце февраля в городскую больницу попала 19-летняя девушка, которая нуждалась в операции после несчастного случая. Родные пострадавшей призывали пермяков сдать кровь для девушки, а в Минздраве Пермского края сообщали, что она находится в тяжёлом состоянии.