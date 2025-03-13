Очередное страшное ДТП в Сырдарье: на высокой скорости столкнулись мусоровоз и «Нексия»

Как уже стало традицией, в официальных сообщениях не уточняется, есть ли погибшие или пострадавшие. Однако судя по ужасающему состоянию «Нексия-3», у которой вся передняя часть смята в хлам, можно предположить, что без жертв здесь не обошлось.