Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очередное страшное ДТП в Сырдарье: на высокой скорости столкнулись мусоровоз и «Нексия»

Vaib.uz (Узбекистан. 13 марта). В Сырдарьинской области произошло очередное серьёзное ДТП. По данным областного Управления безопасности дорожного движения (УБДД), авария случилась 13 марта около 10:00 на трассе М-34 в направлении «Янгиер — Гулистан».

По предварительной информации, столкнулись легковой автомобиль «Nexia-3» и мусоровоз «Isuzu», предназначенный для вывоза отходов. Причины происшествия пока не уточняются.

Что известно на данный момент?

Как уже стало традицией, в официальных сообщениях не уточняется, есть ли погибшие или пострадавшие. Однако судя по ужасающему состоянию «Нексия-3», у которой вся передняя часть смята в хлам, можно предположить, что без жертв здесь не обошлось.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства аварии. Пока остаётся неизвестным, кто стал виновником столкновения.

Очевидно одно: грубые нарушения правил дорожного движения и высокая скорость снова стали причиной трагедии на трассах Сырдарьи.