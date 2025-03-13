Очередное страшное ДТП в Сырдарье: на высокой скорости столкнулись мусоровоз и «Нексия»

По предварительной информации, столкнулись легковой автомобиль «Nexia-3» и мусоровоз «Isuzu», предназначенный для вывоза отходов. Причины происшествия пока не уточняются.
Что известно на данный момент?
Как уже стало традицией, в официальных сообщениях не уточняется, есть ли погибшие или пострадавшие. Однако судя по ужасающему состоянию «Нексия-3», у которой вся передняя часть смята в хлам, можно предположить, что без жертв здесь не обошлось.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства аварии. Пока остаётся неизвестным, кто стал виновником столкновения.
Очевидно одно: грубые нарушения правил дорожного движения и высокая скорость снова стали причиной трагедии на трассах Сырдарьи.