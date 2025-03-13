Защищала до последнего: тигр разлучил собачью семью в Приморье

«Больше тигр не появлялся. Он там живёт в окрестности. Тигра привлекают собаки, которых на окраине санатория подкармливают персонал и отдыхающие граждане. В начале зимы Охотнадзор уже проводил там лекции о недопущении такого способа концентрации собак. Тем не менее, ситуация на контроле у специалистов. По их оценкам, какую-либо опасность данный хищник не представляет», — отметил он.