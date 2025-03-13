Защищала до последнего: тигр разлучил собачью семью в Приморье

Тигр утащил собаку, которая защищала своих щенят в районе санатория «Светлояровка», недалеко от поселка Сибирцево в Черниговском районе Приморья. Здесь, по словам местных жителей, хищник разгуливает с января, наводя страх на окружающих. Информация о происшествии появилась в ТГ-канале (18+) DPS VL, сообщает ИА PrimaMedia.
«Тигр утащил собаку, защищавшую своих щенят. Малыши остались без матери, жители в страхе. В деревне работают кочегары, живут дачники, сюда приезжают люди на отдых, в том числе семьи с детьми», — пишут очевидцы в Сети.
Информацию о том, что тигр схватил собаку без привязи, подтвердил директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
«Больше тигр не появлялся. Он там живёт в окрестности. Тигра привлекают собаки, которых на окраине санатория подкармливают персонал и отдыхающие граждане. В начале зимы Охотнадзор уже проводил там лекции о недопущении такого способа концентрации собак. Тем не менее, ситуация на контроле у специалистов. По их оценкам, какую-либо опасность данный хищник не представляет», — отметил он.
При этом о дальнейшей судьбе щенят-сирот не сообщается.
Ранее Сергей Арамилев рассказал о трагической гибели депутата от лап тигра в тайге. Жуткий инцидент в тайге Приморья, случившийся накануне, вновь всколыхнул память местных жителей — о громком происшествии с участием амурского тигра в середине января еще никто не успел забыть, как случилось несчастье по аналогичному сценарию. Полосатый хищник вновь напал на человека и задавил насмерть.