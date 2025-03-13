В воздухе Уфы была превышена норма по сероводороду в 1,8 раза

Так, в семь утра на посту по улице Ульяновых уровень концентрации газа превысил допустимую норму в 1,8 раза. В Башгидрометцентре отметили, что по другим контролируемым загрязняющим веществам превышений предельно допустимых концентраций зафиксировано не было.