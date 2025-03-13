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В воздухе Уфы была превышена норма по сероводороду в 1,8 раза

Башгидрометцентр зафиксировал высокую концентрацию сероводорода.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе была превышена предельно допустимая концентрация сероводорода. Это следует из отчета Башгидрометцентра о состоянии атмосферного воздуха в Уфе за вторник, 11 марта.

Так, в семь утра на посту по улице Ульяновых уровень концентрации газа превысил допустимую норму в 1,8 раза. В Башгидрометцентре отметили, что по другим контролируемым загрязняющим веществам превышений предельно допустимых концентраций зафиксировано не было.

Стоит напомнить, что сероводород даже в небольших количествах представляет опасность для здоровья. Он может вызывать головокружение, тошноту и рвоту, а при значительных дозах — потерю сознания и даже летальный исход из-за паралича дыхательного центра.

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