Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный водитель устроил ДТП в Воронежской области: пострадала женщина

Авария произошла в поселке Ямное Рамонского района.

Источник: Полиция Воронежской области

В поселке Ямное Рамонского района столкнулись «Mitsubishi Pajero» и «Lexus», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло накануне, 12 марта, около 18:45 на улице Строителей, 35. За рулем внедорожника «Mitsubishi Pajero» находился 51-летний местный житель. По предварительным данным, водитель не учел безопасную дистанцию, из-за чего столкнулся с движущимся впереди «Lexus» под управлением 24-летней жительницы Воронежа.

В аварии пострадала автомобилистка. С полученными травмами она была госпитализирована.

Позже по результатам освидетельствования выяснилось, что на момент аварии водитель «Mitsubishi Pajero» был пьян.

Полицейскими устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.