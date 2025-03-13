Пьяный водитель устроил ДТП в Воронежской области: пострадала женщина

ДТП произошло накануне, 12 марта, около 18:45 на улице Строителей, 35. За рулем внедорожника «Mitsubishi Pajero» находился 51-летний местный житель. По предварительным данным, водитель не учел безопасную дистанцию, из-за чего столкнулся с движущимся впереди «Lexus» под управлением 24-летней жительницы Воронежа.