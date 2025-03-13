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На юге Волгограда нашли незаконное захоронение

Полиция и экологи проводят проверку по факту обнаружения незаконного захоронения отходов на земельном участке в Красноармейском районе Волгограда, сообщает V102.RU со ссылкой на Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора.

По данным ведомства, место захоронения отходов от сноса и разборки зданий в толще почвы обнаружено вблизи ул. Экскаваторная. На место происшествия выезжали сотрудники управления совместно с отделом полиции № 8 УМВД России по г. Волгограду.

— Установлен факт захоронения отходов от сноса и разборки зданий и сооружений, представленных в виде древесины, кирпичей, шифера, поролона и керамической плитки, утратившей потребительские свойства, на территории земельного участка, не являющимся объектом размещения отходов, — сообщили в ведомстве.

Сотрудники филиала ЦЛАТИ по Волгоградской области отобрали пробы отходов, а также сделали замеры захламленного участка. Результаты лабораторных исследований будут направлены в полицию для установления виновных лиц и принятия мер реагирования.