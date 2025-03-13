Руководитель компании в СКО подозревается в хищении 840 млн тенге

Этот случай стал частью усилий Агентства по противодействию коррупции, которое, в соответствии с поручением Главы государства, активно работает над обеспечением законности и порядка в стране. Антикоррупционная служба тщательно расследовала деятельность руководителя компании, который подозревается в незаконном использовании бюджетных средств, предназначенных для развития сельскохозяйственной инфраструктуры.