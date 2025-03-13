В центре Перми загорелась шашлычная «Искра и пламя»

Ранее «Комсомолка» писала, что в Кунгуре на улице Детской в пятиэтажном доме загорелась квартира. Спасатели ликвидировали огонь. До приезда пожарных 80 человек эвакуировались самостоятельно, а десятерых спасатели доставали из горящего дома.