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В центре Перми загорелась шашлычная «Искра и пламя»

Пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

Пермяки сообщают о пожаре в шашлычной «Искра и пламя», расположенной на Екатерининской, 88. На месте, как сообщают очевидцы, работают пожарные.

К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС, они установили, что горит вывеска заведения. В результате пожара пострадавших нет.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Кунгуре на улице Детской в пятиэтажном доме загорелась квартира. Спасатели ликвидировали огонь. До приезда пожарных 80 человек эвакуировались самостоятельно, а десятерых спасатели доставали из горящего дома.