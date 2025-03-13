В центре Перми загорелась шашлычная «Искра и пламя»

Пермяки сообщают о пожаре в шашлычной «Искра и пламя», расположенной на Екатерининской, 88. На месте, как сообщают очевидцы, работают пожарные.
К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС, они установили, что горит вывеска заведения. В результате пожара пострадавших нет.
Ранее «Комсомолка» писала, что в Кунгуре на улице Детской в пятиэтажном доме загорелась квартира. Спасатели ликвидировали огонь. До приезда пожарных 80 человек эвакуировались самостоятельно, а десятерых спасатели доставали из горящего дома.