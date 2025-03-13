Бастрыкин затребовал доклад об умершей от инфекции омской школьнице

Напомним, после случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
"По данным следствия, девочка в течение нескольких дней находилась дома на амбулаторном лечении в связи с инфекционным заболеванием. Несмотря на то, что несовершеннолетней было назначено лечение, она скончалась вследствие осложнений.
Следствием устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы", — отмечается в официальном сообщении.
Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела.