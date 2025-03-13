Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин затребовал доклад об умершей от инфекции омской школьнице

Главе Следственного комитета России будет представлен доклад о расследовании обстоятельств смерти несовершеннолетней в Омске, сообщает в четверг, 13 марта 2025 года, пресс-служба ведомства.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Напомним, после случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

"По данным следствия, девочка в течение нескольких дней находилась дома на амбулаторном лечении в связи с инфекционным заболеванием. Несмотря на то, что несовершеннолетней было назначено лечение, она скончалась вследствие осложнений.

Следствием устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы", — отмечается в официальном сообщении.

Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела.