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Суд рассмотрит дело жителя Кубани, напавшего с ножом на полицейского

Житель Гулькевичского района предстанет перед судом по обвинению в посягательстве на жизнь полицейского.

Суд рассмотрит дело жителя Кубани, напавшего с ножом на полицейского, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в ночь на 12 июня 2024 года в центре города Гулькевичи сотрудники ППС возле одного из домов на улице Малиновского заметили пьяного мужчину. Они решили проверить у него документы.

40-летний фигурант достал нож и ударил одного из правоохранителей в грудь. Раненный сотрудник полиции сумел дать отпор. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала потерпевшего. Его здоровью был причинен тяжкий вред.

Расследование уголовного дела по ст. 317 УК РФ завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, на Кубани возле военкомата рецидивист пырнул ножом полицейского. Подозреваемый имеет условную судимость за хранение оружия. В момент нападения на полицейского он был в состоянии алкогольного опьянения.