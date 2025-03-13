Суд рассмотрит дело жителя Кубани, напавшего с ножом на полицейского, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
По версии следствия, в ночь на 12 июня 2024 года в центре города Гулькевичи сотрудники ППС возле одного из домов на улице Малиновского заметили пьяного мужчину. Они решили проверить у него документы.
40-летний фигурант достал нож и ударил одного из правоохранителей в грудь. Раненный сотрудник полиции сумел дать отпор. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала потерпевшего. Его здоровью был причинен тяжкий вред.
Расследование уголовного дела по ст. 317 УК РФ завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, на Кубани возле военкомата рецидивист пырнул ножом полицейского. Подозреваемый имеет условную судимость за хранение оружия. В момент нападения на полицейского он был в состоянии алкогольного опьянения.