Автобус без водителя проехал несколько метров в Приморье

По предварительным данным, 58-летний водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 4, вышел из автобуса на конечной остановке и тем самым допустил самопроизвольное движение транспортного средства. Проехав несколько метров, автобус остановился. В момент инцидента в салоне автобуса находился 74-летний пассажир. Мужчину осмотрели медики. Госпитализация не потребовалась.