Автобус без водителя проехал несколько метров в Приморье

Госавтоинспекции проводит проверку по факту ДТП в районе дома № 119 на улице Пограничной в Находке. Водитель автобуса из-за невнимательности допустил самопроизвольное движение транспортного средства, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Госавтоинспекции ОМВД России по городу Находке.
По предварительным данным, 58-летний водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 4, вышел из автобуса на конечной остановке и тем самым допустил самопроизвольное движение транспортного средства. Проехав несколько метров, автобус остановился. В момент инцидента в салоне автобуса находился 74-летний пассажир. Мужчину осмотрели медики. Госпитализация не потребовалась.
Полиция проводит проверку, в результате которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
Ранее в Приморье прокурор Надеждинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Уссурийска, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП с тяжкими последствиями. В результате аварии несовершеннолетняя пассажирка Honda Stream получила множественные переломы позвоночника.