Движение на Рублевском шоссе восстановлено после ДТП

«Движение на Рублевском шоссе восстановлено», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что движение на Рублевском шоссе в районе д. 44 было затруднено из-за ДТП.
На Рублевском шоссе восстановлено движение после столкновения трех автомобилей, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Движение на Рублевском шоссе восстановлено», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что движение на Рублевском шоссе в районе д. 44 было затруднено из-за ДТП.