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Движение на Рублевском шоссе восстановлено после ДТП

На Рублевском шоссе восстановлено движение после столкновения трех автомобилей, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Движение на Рублевском шоссе восстановлено», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что движение на Рублевском шоссе в районе д. 44 было затруднено из-за ДТП.