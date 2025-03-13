Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти 15-летней омички из-за гриппа

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу по факту смерти 15-летней ученицы омской школы № 144. Девочка скончалась от осложнений, вызванных гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.