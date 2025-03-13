Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти 15-летней омички из-за гриппа

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу по факту смерти 15-летней ученицы омской школы № 144. Девочка скончалась от осложнений, вызванных гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Согласно материалам следствия, школьница на протяжении нескольких дней лечилась дома от гриппа. Причиной смерти стало осложнения после инфекционного заболевания.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проводят судебные экспертизы.
Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Омской области Виталию Батищеву предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске все больше детей и подростков заболевают ОРВИ.