Перекрыт международный канал поставки психотропов в Беларусь

Как стало известно, мужчины работали на интернет-наркомаркет и ввозили из соседней страны в Беларусь крупные партии товара. При них, а также в доме и тайниках на территории Гомельской области обнаружено и изъято 450 г особо опасных психотропных веществ амфетамин и альфа-PVP.