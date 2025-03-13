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В Уфе мужчина сбросил знакомого с балкона

Житель Уфы сбросил с балкона своего знакомого, мужчина погиб.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе осудят 39-летнего мужчину, сбросившего знакомого с балкона. Ему предъявлено обвинение по статье «убийство», сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, уфимец принимал гостей у себя дома. С одним из них у него произошел конфликт, который перерос в потасовку. В какой-то момент мужчина потащил знакомого на балкона, а затем сбросил его с четырехметровой высоты. От тяжелой травмы головы житель Уфы погиб на месте.

— Сейчас уголовное дело направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу, — заключили в прокуратуре.

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