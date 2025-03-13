Омский предприниматель обманул банк на 232 миллиона рублей

В результате действий обвиняемого государству был причинён ущерб, составивший более 279 миллионов рублей (вместе с процентами). После того как по этому делу было возбуждено уголовное дело, подозреваемый ушёл в подполье и вскоре был объявлен в розыск. Однако в феврале 2025 года его задержали в Калининграде. Суд принял решение о домашнем аресте для обвиняемого, который не признаёт свою вину.