Омский предприниматель обманул банк на 232 миллиона рублей

По данным следствия, в 2021 году руководитель коммерческой организации незаконно получил кредит в размере 232 миллионов рублей в «Россельхозбанке», предоставив поддельные документы, подтверждающие финансовое состояние своей компании. Как выяснилось, он не собирался возвращать эти деньги.
В результате действий обвиняемого государству был причинён ущерб, составивший более 279 миллионов рублей (вместе с процентами). После того как по этому делу было возбуждено уголовное дело, подозреваемый ушёл в подполье и вскоре был объявлен в розыск. Однако в феврале 2025 года его задержали в Калининграде. Суд принял решение о домашнем аресте для обвиняемого, который не признаёт свою вину.
Действия обвиняемого нанесли государству ущерб в размере более 279 миллионов рублей (включая проценты). После возбуждения уголовного дела подозреваемый скрылся и был объявлен в розыск. Однако в феврале 2025 года его задержали в Калининграде. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для обвиняемого. Вину он не признал.
Расследование продолжается под контролем прокуратуры Омской области.