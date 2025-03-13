В Перми женщину обвинили в убийстве своего сожителя, зарезанного 23 февраля

По данным следователей СУ СКР региона, вечером 23 февраля в гостях у жительницы Орджоникидзевского района находились её подруга с сожителем. В один момент пьяная пермячка начала ссориться со своим мужчиной и взяла в руки нож. Позже мужчина скончался на месте от полученного удара ножом в грудь. В отношении сожительницы погибшего было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».