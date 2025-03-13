В Перми женщину обвинили в убийстве своего сожителя, зарезанного 23 февраля

Женщина из Перми обвиняется в убийстве своего сожителя, который был зарезан 23 февраля, сообщает СУ СКР региона.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 12 марта в пермских соцсетях появились публикации об убийстве, которое якобы было совершено в микрорайоне Гайва на улице Репина. Автор поста называл также номер дома — 64. Уточнялось, что после происшествия была задержана одна женщина. В СУ СКР и ГУ МВД Пермского края опровергли эту информацию.
В полиции уточнили, что сообщений по такому факту не поступало. Однако на следующий день, 13 марта, выяснилось, что преступление всё произошло на Гайве, но почти тремя неделями ранее — в конце февраля.
По данным следователей СУ СКР региона, вечером 23 февраля в гостях у жительницы Орджоникидзевского района находились её подруга с сожителем. В один момент пьяная пермячка начала ссориться со своим мужчиной и взяла в руки нож. Позже мужчина скончался на месте от полученного удара ножом в грудь. В отношении сожительницы погибшего было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».
«Судом по ходатайству следствия в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ей предъявлено обвинение. Следователем проведён осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы», — рассказывает СУ СКР Пермского края.
Сейчас расследование продолжается.