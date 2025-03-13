Бастрыкин заинтересовался розовым озером в Краснодаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад после многочисленных жалоб краснодарцев. Местные жители отмечают, что озеро в Пашковском микрорайоне стало розового цвета, а от воды исходит неприятный запах. Это привело к гибели флоры и фауны. По мнению очевидцев, причиной удручающей картины стали незаконные сливы канализации в озеро.