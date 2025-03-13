В Омске будут судить директора фирмы, незаконно взявшего кредит на 232 миллиона

С августа по сентябрь 2021 года фактический директор коммерческой организации с помощью поддельных документов, которые якобы подтверждали финансовую состоятельность его фирмы, незаконно взял кредит в «Россельхозбанке» на 232 миллиона рублей. Из материалов следствия следует, что реальных намерен выплачивать кредит у фигуранта дела не было.