В Омске будут судить директора фирмы, незаконно взявшего кредит на 232 миллиона

Омская прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту назаконного получения кредита в банке на сумму более 200 миллионов рублей. Фигуранта дела задержали в Калининграде. Подробности рассказали в пресс-службе Омской области.
С августа по сентябрь 2021 года фактический директор коммерческой организации с помощью поддельных документов, которые якобы подтверждали финансовую состоятельность его фирмы, незаконно взял кредит в «Россельхозбанке» на 232 миллиона рублей. Из материалов следствия следует, что реальных намерен выплачивать кредит у фигуранта дела не было.
Своими действиями мужчина причин государству ущерб на общую сумму более 279 миллионов рублей.
На директора фирмы завели уголовное дело по факту незаконного получения кредита. После этого его объявили в розыск.
Полицейские задержали мужчину в Калининграде. Свою вину в совершении преступления он не признал.
С февраля 2025 года обвиняемый находится под домашним арестом. Прокуратура Омской области контролирует ход расследования уголовного дела.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омич получил крупное наследство после смерти брата, но не собирался расплачиваться по его долгам.