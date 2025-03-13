В отношении экс-начальника УМВД по Ростову-на-Дону завели дело о взятке

Кроме того, с 2019 по 2023 год он же, уже на постах замначальника УМВД России по Ростову-на-Дону, а затем начальника управления, вместе с подчиненным «обманом похитили деньги, начисленные последнему в виде зарплаты за дни фактического отсутствия на рабочем месте». Общая сумма ущерба составила более 292 тысяч рублей.