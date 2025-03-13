В отношении экс-начальника УМВД по Ростову-на-Дону завели дело о взятке

В Ростовской области под следствие попали бывший начальник управления МВД России по Ростову-на-Дону и оперуполномоченный одного из отделов полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
По данным ведомства, бывшего главу ростовского управления полиции подозревают по статьям «Получение взятки» (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Оперуполномоченному инкриминируют «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и «Неправомерный оборот средств платежей» (ч. 1 ст. 187 УК РФ).
По версии следствия, в 2017 году один из подозреваемых занимал должность начальника отдела полиции № 5 УМВД России по Ростову-на-Дону. В этот период в обмен на личное покровительство он получил взятку «в виде оплаты дорогих туристических путевок на сумму более 263 тысяч рублей».
Кроме того, с 2019 по 2023 год он же, уже на постах замначальника УМВД России по Ростову-на-Дону, а затем начальника управления, вместе с подчиненным «обманом похитили деньги, начисленные последнему в виде зарплаты за дни фактического отсутствия на рабочем месте». Общая сумма ущерба составила более 292 тысяч рублей.
Также, по информации СК, подчиненный оперуполномоченный в 2020 году вместе с неизвестными участвовал в «неправомерном обороте средств, находящихся на банковском счете».
— Подозреваемые задержаны. В суд направили ходатайство о заключении под стражу, — прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
Сейчас следователи продолжают выяснять обстоятельства и детали преступлений, а также устанавливают иных участников незаконной деятельности.