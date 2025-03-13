Житель Самарской области за подкуп пристава попал под уголовную статью

Житель Самарской области предложил приставу одного из структурных подразделений взятку за ряд незаконных действий в рамках исполнительного производства.
Пристав сообщил своему руководству о попытке его подкупа.
Сотрудники отдела собственной безопасности совместно с полицейскими ГУ МВД России по Самарской области задержали взяткодателя.
На подкупщика завели уголовное дело по статье УК РФ «Мелкое взяточничество», сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Самарской области.
Незадачливому взяткодателю теперь грозит штраф до 200 000 рублей, либо до двух лет ограничения свободы, или до одного года исправительных работ, а в худшем случае — колония на тот же срок.