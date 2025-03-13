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Житель Самарской области за подкуп пристава попал под уголовную статью

Попытка подкупа пристава обернулась для взяткодателя серьезной проблемой.

Житель Самарской области предложил приставу одного из структурных подразделений взятку за ряд незаконных действий в рамках исполнительного производства.

Пристав сообщил своему руководству о попытке его подкупа.

Сотрудники отдела собственной безопасности совместно с полицейскими ГУ МВД России по Самарской области задержали взяткодателя.

На подкупщика завели уголовное дело по статье УК РФ «Мелкое взяточничество», сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Самарской области.

Незадачливому взяткодателю теперь грозит штраф до 200 000 рублей, либо до двух лет ограничения свободы, или до одного года исправительных работ, а в худшем случае — колония на тот же срок.