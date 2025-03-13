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Глава СК затребовал доклад после гибели воронежской студентки в глазной больнице

Следователям предстоит разобраться в причинах смерти 18-летней студентки в Воронеже.

Источник: Комсомольская правда

Трагическим случаем гибели 18-летней воронежской студентки заинтересовался глава Следственного Комитета РФ. Александр Бастрыкин затребовал от воронежского СУСКа доклад о ходе расследования дела.

Напомним, девушка почувствовала себя плохо в начале февраля. Она жаловалась на боль в глазах. Несмотря на назначенное врачами лечение, улучшения не произошло. Глаза отекли, девушку госпитализировали в областную офтальмологическую больницу. Пациентке назначили уколы в глаз. После первого же из них девушка потеряла сознание. Ее привели в чувство и сделали еще два укола внутримышечно.

Спустя несколько минут студентка начала задыхаться. Врачи не смогли ее спасти. В причинах и обстоятельствах трагедии предстоит разобраться следователям.