Глава СК затребовал доклад после гибели воронежской студентки в глазной больнице

Напомним, девушка почувствовала себя плохо в начале февраля. Она жаловалась на боль в глазах. Несмотря на назначенное врачами лечение, улучшения не произошло. Глаза отекли, девушку госпитализировали в областную офтальмологическую больницу. Пациентке назначили уколы в глаз. После первого же из них девушка потеряла сознание. Ее привели в чувство и сделали еще два укола внутримышечно.