Глава СК затребовал доклад после гибели воронежской студентки в глазной больнице

Трагическим случаем гибели 18-летней воронежской студентки заинтересовался глава Следственного Комитета РФ. Александр Бастрыкин затребовал от воронежского СУСКа доклад о ходе расследования дела.
Напомним, девушка почувствовала себя плохо в начале февраля. Она жаловалась на боль в глазах. Несмотря на назначенное врачами лечение, улучшения не произошло. Глаза отекли, девушку госпитализировали в областную офтальмологическую больницу. Пациентке назначили уколы в глаз. После первого же из них девушка потеряла сознание. Ее привели в чувство и сделали еще два укола внутримышечно.
Спустя несколько минут студентка начала задыхаться. Врачи не смогли ее спасти. В причинах и обстоятельствах трагедии предстоит разобраться следователям.