В Перми эвакуировали школу «Флагман» из-за сообщений о минировании

Ранее «КП-Пермь» писала, что вчера, 12 марта, в соцсетях стали появляться тревожные сообщения о нападении на школу № 122 в Индустриальном районе Перми. Через школьный громкоговоритель сообщили о вооруженном нападении с просьбой забаррикадироваться в кабинетах.