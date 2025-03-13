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В Перми эвакуировали школу «Флагман» из-за сообщений о минировании

В Минтербезе призвали не поддаваться панике.

Источник: Комсомольская правда

В пермской школе «Флагман», расположенной по адресу Мильчакова, 22, прошла эвакуация. Детей отпустили со школьных занятий и отправили домой. Об этом «КП-Пермь» рассказали в краевом Минтербезе.

«На электронные почты объектов образования приходят анонимные оповещения о минировании. Оперативные службы оповещены, проводятся проверки. Призываем не поддаваться панике, при необходимости звонить по номеру 112», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее «КП-Пермь» писала, что вчера, 12 марта, в соцсетях стали появляться тревожные сообщения о нападении на школу № 122 в Индустриальном районе Перми. Через школьный громкоговоритель сообщили о вооруженном нападении с просьбой забаррикадироваться в кабинетах.