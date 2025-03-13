ФСБ предотвратила теракт в Воронеже

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в городе Первоуральск Свердловской области задержали мужчину 2003 года рождения. Как выяснили силовики, в марте 2025 года он за денежное вознаграждение изъял из тайников в Челябинске указанные посылки и отправил их «Почтой России» потенциальным жертвам в указанных муниципалитетах. «После выполнения задания украинские спецслужбы прекратили с ним контакты, не выплатив вознаграждение», — добавили в ФСБ.