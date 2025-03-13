В Следственном комитете рассказали о задержании бывшего руководителя Управления МВД Ростова

Согласно данным следствия, в 2017 году, будучи начальником отдела полиции, Шпак получил взятку в виде оплаты туристических поездок на сумму, превышающую 263 тысячи рублей. В период с 2019 по 2023 год, занимая должности заместителя начальника Управления МВД по Ростову, а затем и начальника Управления, он совместно с подчиненным забрал зарплату сотрудника, находившегося в отпуске.