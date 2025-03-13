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В Следственном комитете рассказали о задержании бывшего руководителя Управления МВД Ростова

В Следственном комитете предоставили информацию о задержании бывшего руководителя Управления МВД Ростова.

Сергею Шпаку предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и взяточничестве. Задержали Сергея Шпака 12 марта.

Согласно данным следствия, в 2017 году, будучи начальником отдела полиции, Шпак получил взятку в виде оплаты туристических поездок на сумму, превышающую 263 тысячи рублей. В период с 2019 по 2023 год, занимая должности заместителя начальника Управления МВД по Ростову, а затем и начальника Управления, он совместно с подчиненным забрал зарплату сотрудника, находившегося в отпуске.

Кроме того, экс-начальник отдела полиции подозревается в неправомерном списании денежных средств с банковского счета в 2020 году, используя поддельные платежные документы.

Задержанным предъявлены обвинения. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщил источник DonDay, мера пресеченения Шпаку еще не избрана.