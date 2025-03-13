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За вымогательства на миллион рублей задержаны трое минчан

Правоохранители задержали троих жителей столицы — им инкриминируют вымогательство в особо крупном размере. Об этом сообщает МВД.

По данным ведомства, учредитель, директор и менеджер частной фирмы под видом покупателей заходили в торговые залы на АЗС в разных регионах Беларуси и устраивали незаконную проверку товаров. Если «проверяющие» находили нарушения, то шантажировали сотрудников автозаправочных станций подачей жалоб и вынуждали приобрести у них обучающие семинары на тему правил розничной торговли.

За несколько лет троица незаконно присвоила себе деньги работников АЗС на сумму более миллиона рублей.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Им грозит до 15 лет лишения свободы.