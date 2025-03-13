За вымогательства на миллион рублей задержаны трое минчан

По данным ведомства, учредитель, директор и менеджер частной фирмы под видом покупателей заходили в торговые залы на АЗС в разных регионах Беларуси и устраивали незаконную проверку товаров. Если «проверяющие» находили нарушения, то шантажировали сотрудников автозаправочных станций подачей жалоб и вынуждали приобрести у них обучающие семинары на тему правил розничной торговли.