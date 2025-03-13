Портрет типичного преступника составили в Омской области

В прошлом году в регионе было зарегистрировано 8 167 преступлений, и большинство из них были совершены местными жителями. Интересно, что 95,3% от общего числа преступников — это омичи, а это 7 780 человек.
Средний возраст нарушителей закона составляет от 30 до 49 лет, что соответствует 62% от общего числа. Среди лиц, преступивших закон, 14% старше 50 лет, а 11,4% — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Женщины сталкиваются с уголовными делами гораздо реже: их доля составляет 19% — 1 534 человека.
Интересно, что более половины преступников не имеют постоянного источника дохода. Среди правонарушителей также крайне мало студентов — всего 2% (или 164 человека), а служащих — 3,9% (318 человек).
Среди преступников с образованием 7,7% (628 человек) имеют высшее образование, 61% (4 984 человека) — среднее, а 28,9% (2 358 человек) — начальное.
Кроме того, около 25,8% граждан (это 2 107 человек) совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения, а 0,6% (50 человек) находились под воздействием наркотиков.