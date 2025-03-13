Мужчину избили и сбросили с третьего этажа в Шымкенте

«По предварительной информации, погибший находился в квартире на третьем этаже, где вместе с двумя знакомыми распивал алкоголь. Однако дружеское застолье закончилось конфликтом, потерпевшего избили и выбросили из окна. От полученных травм он скончался на месте», — говорится в посте.