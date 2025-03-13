Прокуратура устроила проверку после возгорания полигона ТКО в Новороссийске

Прокуратура Краснодарского края устроила проверку после возгорания полигона ТКО в Новороссийске, сообщает пресс-служба ведомства.
В селе Борисовка на горе Щелба продолжают тушить крупный пожар на мусорном полигоне. Информация о возгорании поступила поздно ночью 13 марта.
По последним данным МЧС, площадь возгорания составляет 2,5 тыс. квадратных метров. Для тушения привлечено 19 единиц специальной техники. В настоящее время проливают водой и отсыпают грунтом очаги возгорания.
Как сообщили в прокуратуре, полигон эксплуатируется ООО «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства. Ранее к административной ответственности виновные лица привлекались за аналогичные возгорания.
На место выехали сотрудники прокуратуры Новороссийска, Росприроднадзора и территориального подразделения ГУ МЧС России по краю.