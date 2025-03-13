Житель Хабаровска потерял 1,7 миллиона рублей в попытке заработать

Как рассказал заявитель, в конце февраля ему позвонила девушка, представившаяся сотрудницей известного банка. Она предложила мужчине попробовать свои силы на бирже, уверяя, что для этого не требуется специальных знаний в области инвестиций. Доверчивый горожанин согласился и перешел по присланной ссылке на сайт, который внешне напоминал платформу крупной инвестиционной компании.