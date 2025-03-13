Житель Хабаровска потерял 1,7 миллиона рублей в попытке заработать

В Хабаровске 51-летний мужчина стал жертвой мошенников, потеряв один миллион 738 тысяч рублей. Пострадавший, работающий экспертом в коммерческой фирме, обратился в отдел полиции с заявлением о мошенничестве. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как рассказал заявитель, в конце февраля ему позвонила девушка, представившаяся сотрудницей известного банка. Она предложила мужчине попробовать свои силы на бирже, уверяя, что для этого не требуется специальных знаний в области инвестиций. Доверчивый горожанин согласился и перешел по присланной ссылке на сайт, который внешне напоминал платформу крупной инвестиционной компании.
Мужчина зарегистрировался на ресурсе и начал переводить деньги на так называемый брокерский счет. Однако, как позже выяснилось, средства поступали на карты физических лиц, а сам сайт не имел никакого отношения к реальной инвестиционной площадке.
Хабаровчанина уверяли, что дела у него идут отлично, доходы растут. Мужчина перечислил один миллион рублей личных сбережений и оформил еще 738 тысяч в кредит. Когда он захотел вывести вложенные деньги, ему предложили оплатить страховку в сумме, примерно равной вложенной. Он понял, что общался с аферистами.
По факту мошенничества заведено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.