Пристав из Уфы спас мужчину с эпилепсией

В Дёмском районном суде Уфы судебный пристав оказал помощь мужчине, у которого случился приступ эпилепсии. Несчастный случай произошел во время дежурства младшего судебного пристава Рафаэля Кунафина.
Как рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по РБ, 34-летний мужчина прибыл на судебное заседание, но, выйдя из зала суда в коридор, внезапно почувствовал себя плохо. Он начал терять сознание и упал на пол головой вниз. Находившийся рядом сотрудник полиции сразу подбежал к нему и, предположив эпилептический приступ, вызвал на помощь судебного пристава, одновременно набирая номер скорой помощи.
Рафаэль Кунафин незамедлительно подошел к мужчине, повернул его голову набок и обеспечил свободное дыхание. В это время скорая помощь уже была в пути. До приезда медиков пристав продолжал наблюдать за пострадавшим.
Сам пристав не считает свой поступок героическим, утверждая, что любой на его месте поступил бы так же. По словам мужчины, он просто следовал инструкциям и выполнял свою работу, и добавил, что рад возможности помочь человеку.
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