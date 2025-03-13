Пристав из Уфы спас мужчину с эпилепсией

Как рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по РБ, 34-летний мужчина прибыл на судебное заседание, но, выйдя из зала суда в коридор, внезапно почувствовал себя плохо. Он начал терять сознание и упал на пол головой вниз. Находившийся рядом сотрудник полиции сразу подбежал к нему и, предположив эпилептический приступ, вызвал на помощь судебного пристава, одновременно набирая номер скорой помощи.