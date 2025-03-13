Более 20 нелегальных мигрантов депортировано из Беларуси

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Более 20 задержанных под Минском нелегальных мигрантов депортированы из Беларуси на родину, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел республики.
По данным ведомства, граждан Кении, Сомали, Пакистана и Афганистана, которые незаконно находились на территории страны, выявили в агрогородке Колодищи сотрудники отдела по гражданству и миграции Минского РУВД совместно с ОМОН.
«В частных домах проживали 23 иностранца. В нашу страну они въехали с нарушением законодательства», — сказала заместитель начальника УГиМ УВД Миноблисполкома Светлана Рабович.
По ее словам, в республику они попали наземным транспортом из России, далее иностранцы планировали отправиться в государства Европейского союза.
Рабович уточнила, что все задержанные привлечены к административной ответственности, было принято решение о выдворении их из Беларуси — нелегалы депортированы из страны.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению организаторов канала миграции нелегалов в республику.