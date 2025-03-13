В Башкирии вынесли приговор женщине, задавившей дорожного рабочего.

Женщина полностью признала свою вину, а также представила сведения о добровольном возмещении морального вреда, причиненного супруге погибшего. Ее признали виновной и назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев, с отсрочкой отбывания наказания до достижения младшей дочерью 14-летнего возраста. Приговор в законную силу пока не вступил.