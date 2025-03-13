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Попавшая под колеса пассажирского автобуса уфимка умерла в больнице

Сбитая автобусом женщина скончалась в больнице Уфы.

Источник: Комсомольская правда

Пострадавшая после наезда пассажирского автобуса жительница Уфы умерла в больнице. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Минздраве.

— Пациентка была доставлена в 13-ую больницу, где скончалась в течение часа. Она получила несовместимые с жизнью травмы, — рассказали в ведомстве.

Напомним, сегодня, 13 марта, ранним утром автобус № 167П под управлением 42-летнего мужчины при повороте на улицу Ферина наехал, а женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

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