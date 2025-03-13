Крупный пожар в Кишиневе: горит здание ресторана, пожарные сформировали штаб

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Сильный пожар вспыхнул в первой половине дня в одном из ресторанов в центре Кишинева, на место оперативно прибыли пожарные, идет борьба с огнем.
Как сообщили в Главном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), звонок в службу спасения 112 поступил в 10:32. По первым данным, пожар начался на крыше здания расположенного на пешеходной улице ресторана, был объявлен повышенный уровень тревоги.
Примерно через час в ГИЧС сообщили, что на месте пожара работают восемь пожарных машин, включая спецавтомобиль с лестницей, задействовано также 45 сотрудников ГИЧС.
Для руководства работами на месте был создан специальный штаб. В то же время для обеспечения безопасности района и общественного порядка задействованы отряды полиции и карабинеров.
В настоящее время ведутся работы по локализации и тушению пожара. О пострадавших пока не сообщается.
Мэр Кишинева Ион Чебан призвал горожан избегать района пешеходной улицы.
«Муниципальные службы и сотрудники претур находятся на месте пожара. Мы готовы принять участие и оказать необходимую помощь. Просим граждан избегать этого района и сохранять безопасное расстояние», — написал Чебан в Telegram.
UPD: Как заявила журналистам пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу, все люди, находившиеся в охваченном пламенем ресторане на пешеходной улице в столице, были своевременно эвакуированы.
«В настоящее время сформировано пять пожарных секторов, огнеборцы работают над локализацией и ликвидацией пожара. На данный момент угрозы безопасности для людей нет», — рассказала Пушкашу.
Периметр оцеплен полицией и пожарными, на месте происшествия работают бригады медиков.