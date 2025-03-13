Источник: замглавы МЧС Курской области уволили после проверки

Припута значится в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Дата освобождения от должности — 24 февраля, основания для увольнения на сайте не указываются.
«Причиной снятия с должности Припуты могло стать неудовлетворительное состояние защитных сооружений, в том числе убежищ, выявленное в ходе инспекторской проверки после вторжения сил ВСУ на территорию региона», — сказал собеседник агентства.
По его словам, бывший замначальника курского МЧС мог иметь отношение к так называемым зубам дракона.
Накануне МВД сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве на 156 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для линий заграждений в Курской области. Подозреваемые — Корпорация развития Курской области и еще две коммерческие организации.
Официальным комментарием регионального главка МЧС РИА Новости пока не располагает.