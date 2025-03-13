Источник: замглавы МЧС Курской области уволили после проверки

Накануне МВД сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве на 156 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для линий заграждений в Курской области. Подозреваемые — Корпорация развития Курской области и еще две коммерческие организации.