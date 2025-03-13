В Уфе многодетный отец скончался после посещения стоматолога.

38-летний житель Уфы Алексей скончался после посещения стоматолога. О произошедшем «Горобзору» сообщила его жена Яна. Она рассказала, что муж в декабре прошлого года прошел медкомиссию, чтобы устроиться на новую работу. По ее результатам он был полностью здоров.
Череда трагических событий началась с лечения зуба в стоматологической поликлинике № 4. Через несколько дней у мужчины поднялась температура, появилась опухоль на челюсти, а во рту и на теле — язвы. Дальше ему становилось только хуже. Алексей обращался в различные медучреждения, где ему ставили разные диагнозы: герпес, стоматит. Назначаемое лечение не помогало.
В конце февраля, когда показатели лейкоцитов достигли критической отметки, уфимца на «скорой» привезли в ГКБ № 21. Там он провёл три часа без помощи, после чего его отправили ждать «скорую» в общий коридор. Когда Яна обратилась в минздрав РБ, было уже поздно — у ее супруга начались предсмертные конвульсии. Алексей скончался в реанимации.
У него остались жена и трое детей, младшему из которых нет и трёх лет. Семья требует расследовать обстоятельства смерти Алексея и привлечь виновных к ответственности.
В пресс-службе республиканского минздрава, подтвердили, что пациент обращался за медпомощью в приемное отделение больницы № 21 27 февраля с жалобами. По результатам осмотра пациента профильными врачами-специалистами, а также результатам инструментарных и лабораторных исследований, ему установлен предварительный диагноз, ранее отсутствующий в анамнезе пациента, и согласован перевод в профильное отделение медицинской организации города Уфы.
«Во время ожидания перевода у пациента случилось ухудшение состояния. Пациента перевели в реанимационное отделение больницы № 21 для оказания необходимой медпомощи. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, констатирована биологическая смерть пациента», — проинформировали в ведомстве.
Тело Алексея направили на патологоанатомическое исследование, по результатам которого будет проведен разбор данного клинического случая.