В Уфе многодетный отец скончался после посещения стоматолога.

В конце февраля, когда показатели лейкоцитов достигли критической отметки, уфимца на «скорой» привезли в ГКБ № 21. Там он провёл три часа без помощи, после чего его отправили ждать «скорую» в общий коридор. Когда Яна обратилась в минздрав РБ, было уже поздно — у ее супруга начались предсмертные конвульсии. Алексей скончался в реанимации.