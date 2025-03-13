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Третье дело о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова рассмотрят 8 апреля

Военный суд 8 апреля рассмотрит третье уголовное дело о покушении на Аксенова.

Третье дело о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова в суде рассмотрят 8 апреля, сообщает ТАСС.

Напомним, прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении трех членов ОПГ. По версии следствия, в феврале 2022 года гражданин Украины создал организованную группу для совершения на территории Крыма терактов.

Двое из них должны были наблюдать за маршрутами и передвижениями главы Крыма. Затем из Запорожской области подельник перевез радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля Сергея Аксенова.

Взрывчатку и камеру видеонаблюдения фигуранты спрятали в ранее арендованном гаражном боксе в Симферополе. Совершение теракта пресекли в феврале 2024 года сотрудники УФСБ.

Ранее мы писали, жителя Ялты приговорили к 24 годам за покушение на экс-депутата Царева. Инцидент произошел в 2022 году. В течение нескольких месяцев подсудимый следил за Царевым, а также определял потенциальное место для убийства.