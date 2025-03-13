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В Симферополе столкнулись Hyundai и автобус: пострадали три человека

В ДТП с автобусом и Hyundai в Симферополе пострадали три человека.

Источник: Госавтоинспекция Крыма

В четверг, 13 марта, в Симферополе столкнулись Hyundai Creta и автобус ПАЗ, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в крымской Госавтоинспекции.

Авария произошла около 6.20. Мужчина 1958 года рождения ехал за рулем Hyundai по улице Сельской в сторону Глинки. Иномарка врезалась во встречный ПАЗ. За рулем автобус находился водитель 1964 года рождения.

В результате ДТП пострадали три человека. Травмы получили водитель иномарки и двое его пассажиров 1973 и 1978 годов рождения. Всех пострадавших увезли в больницу. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

В пресс-службе крымской прокуратуры сообщили, что автобус двигался по маршруту Nº48. В надзорном ведомстве добавили, что контролируют проведение проверки по факту ДТП.