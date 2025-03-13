Для тушения пожара в Новороссийске привлекли дополнительные силы

Напомним, прокуратура устроила проверку после возгорания полигона ТКО в Новороссийске. В селе Борисовка на горе Щелба продолжают тушить крупный пожар на мусорном полигоне. Информация о возгорании поступила поздно ночью 13 марта. В настоящее время проливают водой и отсыпают грунтом очаги возгорания. Как сообщили в прокуратуре, полигон эксплуатируется ООО «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства. Ранее к административной ответственности виновные лица привлекались за аналогичные возгорания.