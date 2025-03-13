Для тушения пожара в Новороссийске привлекли дополнительные силы, сообщает региональный оперштаб.
Теперь работающая на ликвидации возгорания на полигоне коммунальных отходов группировка составляет 90 человек. Кроме того, до 61 увеличили количество спецтехники. Это экскаваторы, бульдозеры, водовозы, самосвалы и погрузчики.
Напомним, прокуратура устроила проверку после возгорания полигона ТКО в Новороссийске. В селе Борисовка на горе Щелба продолжают тушить крупный пожар на мусорном полигоне. Информация о возгорании поступила поздно ночью 13 марта. В настоящее время проливают водой и отсыпают грунтом очаги возгорания. Как сообщили в прокуратуре, полигон эксплуатируется ООО «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства. Ранее к административной ответственности виновные лица привлекались за аналогичные возгорания.