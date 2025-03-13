Названы самые аварийные улицы Самары

По данным финансового маркетплейса «Сравни», в 2024 г. количество продаж полисов ОСАГО в Самарской области выросло на 32% по сравнению с 2023 годом. При этом средняя цена такого полиса по итогам 2024 г. составила 6395 рублей. Чаще всего автомобилисты в регионе оформляли полис для управления ВАЗ, Kia и Hyundai.