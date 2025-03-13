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СК поделился подробностями убийства матерью двухлетнего малыша в Миассе

Женщина делала ребенку инъекции с наркотиком, чтобы он не кричал.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Миасса, обвиняемой в убийстве двухлетнего сына. Она делала ему уколы с наркотиком, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Тело ребенка нашли 22 января ночью в квартире в одном из домов по улице Ремесленная. Экспертиза показала, что малыш скончался от отравления наркотической смесью. В отношении матери завели уголовное дело. Ее обвинили в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 105 «убийство малолетнего».

Следствие установило, что обвиняемая неоднократно умышленно вводила в тело ребенка наркотик через шприц — чтобы успокоить его и не слышать криков.

Женщину допросили и заключили под стражу по ходатайству следователя. Назначен ряд экспертиз. Следствие продолжается.

Кроме того, по данным следователей, в семье воспитываются еще трое маленьких детей. Условия их проживания и воспитания, а также работа органов системы профилактики будут оцениваться в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».