СК поделился подробностями убийства матерью двухлетнего малыша в Миассе

Тело ребенка нашли 22 января ночью в квартире в одном из домов по улице Ремесленная. Экспертиза показала, что малыш скончался от отравления наркотической смесью. В отношении матери завели уголовное дело. Ее обвинили в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 105 «убийство малолетнего».
Следствие установило, что обвиняемая неоднократно умышленно вводила в тело ребенка наркотик через шприц — чтобы успокоить его и не слышать криков.
Женщину допросили и заключили под стражу по ходатайству следователя. Назначен ряд экспертиз. Следствие продолжается.
Кроме того, по данным следователей, в семье воспитываются еще трое маленьких детей. Условия их проживания и воспитания, а также работа органов системы профилактики будут оцениваться в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».