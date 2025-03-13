СК поделился подробностями убийства матерью двухлетнего малыша в Миассе

Кроме того, по данным следователей, в семье воспитываются еще трое маленьких детей. Условия их проживания и воспитания, а также работа органов системы профилактики будут оцениваться в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».