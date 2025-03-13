МВД: 23 направлявшихся в ЕС задержанных под Минском нелегальных мигранта депортированы из Беларуси

В сообщении сказано, что сотрудниками отдела по гражданству и миграции Минского РУВД вместе с ОМОН в агрогородке Колодищи, расположенном под Минском, были обнаружены нелегальные мигранты из Сомали, Кении, Афганистана, Пакистана.
В МВД уточнили, что 23 иностранных гражданина приехали в Беларусь наземных транспортом из России с нарушением законодательства. Отмечается, что конечной точкой их маршрута должен был оказаться Европейский союз.
«Нелегалы депортированы из страны», — подчеркнули в пресс-службе МВД.
Тем временем соседняя с Беларусью Польша просит США поместить на ее территории ядерное оружие.
Кстати, ГАИ сообщило, что все камеры в Беларуси фиксируют наличие техосмотра.
А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в Родительскую субботу Великого поста 15 марта.