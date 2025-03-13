МВД: 23 направлявшихся в ЕС задержанных под Минском нелегальных мигранта депортированы из Беларуси

В сообщении сказано, что сотрудниками отдела по гражданству и миграции Минского РУВД вместе с ОМОН в агрогородке Колодищи, расположенном под Минском, были обнаружены нелегальные мигранты из Сомали, Кении, Афганистана, Пакистана.