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МВД: 23 направлявшихся в ЕС задержанных под Минском нелегальных мигранта депортированы из Беларуси

МВД: 23 направлявшихся в ЕС нелегальных мигранта депортированы из Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

МВД: 23 направлявшихся в ЕС нелегальных мигранта депортированы из Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В сообщении сказано, что сотрудниками отдела по гражданству и миграции Минского РУВД вместе с ОМОН в агрогородке Колодищи, расположенном под Минском, были обнаружены нелегальные мигранты из Сомали, Кении, Афганистана, Пакистана.

В МВД уточнили, что 23 иностранных гражданина приехали в Беларусь наземных транспортом из России с нарушением законодательства. Отмечается, что конечной точкой их маршрута должен был оказаться Европейский союз.

«Нелегалы депортированы из страны», — подчеркнули в пресс-службе МВД.

Тем временем соседняя с Беларусью Польша просит США поместить на ее территории ядерное оружие.

Кстати, ГАИ сообщило, что все камеры в Беларуси фиксируют наличие техосмотра.

А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в Родительскую субботу Великого поста 15 марта.