ДТП со скорой помощью и автобусом произошло в Дзержинске

Утром 13 марта в Дзержинске произошло ДТП с участием машины скорой помощи и автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
По предварительным данным, около 6.10 скорая помощь, двигавшаяся по проспекту Ленина с включенными спецсигналами и проблесковыми маячками, выехала на перекресток с улицей Клюквина на красный свет. В это время она столкнулась с автобусом ПАЗ, который ехал на разрешающий сигнал светофора.
В результате 58-летняя фельдшер скорой помощи получила травмы, ее доставили в БСМП Дзержинска. В автобусе пассажиров не было.
Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП.