Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП со скорой помощью и автобусом произошло в Дзержинске

Авария произошла утром 13 марта.

Источник: РИА "Новости"

Утром 13 марта в Дзержинске произошло ДТП с участием машины скорой помощи и автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным, около 6.10 скорая помощь, двигавшаяся по проспекту Ленина с включенными спецсигналами и проблесковыми маячками, выехала на перекресток с улицей Клюквина на красный свет. В это время она столкнулась с автобусом ПАЗ, который ехал на разрешающий сигнал светофора.

В результате 58-летняя фельдшер скорой помощи получила травмы, ее доставили в БСМП Дзержинска. В автобусе пассажиров не было.

Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП.