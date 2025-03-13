ДТП со скорой помощью и автобусом произошло в Дзержинске

По предварительным данным, около 6.10 скорая помощь, двигавшаяся по проспекту Ленина с включенными спецсигналами и проблесковыми маячками, выехала на перекресток с улицей Клюквина на красный свет. В это время она столкнулась с автобусом ПАЗ, который ехал на разрешающий сигнал светофора.