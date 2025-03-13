В Перми заметили 68-летнего рыбака, который плыл на льдине по Каме

Днём 13 марта в пермских телеграм-каналах были опубликованы сообщения о мужчине, который сидел на льдине посреди реки Камы. На фотографиях было заметно, что пермяк находился на массиве льда. Очевидцы уточняли, что мужчину заметили в районе станции Язовой. В тот момент льдина дрейфовала в сторону Речного вокзала.