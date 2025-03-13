В Перми заметили 68-летнего рыбака, который плыл на льдине по Каме

Рыбак в возрасте 68-ми лет плыл на льдине по реке Каме в Перми, сообщает городская служба спасения.
Днём 13 марта в пермских телеграм-каналах были опубликованы сообщения о мужчине, который сидел на льдине посреди реки Камы. На фотографиях было заметно, что пермяк находился на массиве льда. Очевидцы уточняли, что мужчину заметили в районе станции Язовой. В тот момент льдина дрейфовала в сторону Речного вокзала.
Позже о происшествии рассказали в Пермской городской службе спасения. Ведомство не только подтвердило факт инцидента, но и сообщило, что мужчина был спасён. Сообщение о рыбаке, застрявшем посреди реки, поступило около полудня. К месту происшествия для перехвата льдины выехала группа оперативного реагирования № 12.
«Группа оперативного реагирования № 12 немедленно выехала к месту и на лодке эвакуировали рыбака 1956 года рождения на берег», — рассказывают спасатели.
В ведомстве пермякам напомнили, что выход на лёд небезопасен, особенно в период таяния.