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Омичу грозит восемь лет колонии за попытку дачи взятки полицейскому

В обмен на деньги мужчина просил не отправлять в суд административное дело за вождение в пьяном виде.

Источник: Комсомольская правда

В Омске следователи завели уголовное дело на мужчину, который пытался дать взятку должностному лицу. Таким образом он хотел избежать наказания за пьяную езду. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Полицейские 5 марта на трассе Белосток — Орехово — Громогласово остановили «Лифан Солано», за рулем которого находился пьяный водитель. На него завели административное дело за вождение в нетрезвом виде.

Через сутки мужчина попытался дать взятку в размере 50 тысяч рублей за ненаправление дела в суд. Сделать это он намеревался в служебном кабинете руководителя Госавтоинспекции.

Нарушители задержали сразу же после передачи денег. На его завели уголовное дело за покушение на дачу взятки.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Омичу грозит до 8 лет колонии.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске умерла пассажирка, выпавшая из маршрутки, водителя отдали под суд.