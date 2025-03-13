Схему по продаже водительских прав придумали в Таразе

Как выяснилось, граждане из разных регионов Казахстана, в том числе из Жамбылской, Туркестанской, Алматинской областей и Шымкента, обратились к посредникам, которые организовывали фиктивную сдачу экзаменов. Одному из граждан Туркестанской области водительское удостоверение было выдано, несмотря на то, что он не прошел практический экзамен. За услугу посредники собирали от 100 до 200 тысяч тенге, разделяя средства с сотрудниками СпецЦОНа.