СК возбудил уголовное дело о многомиллионных хищениях в ПИМУ

Следствие установило, что в 2021 году сотрудники ПИМУ вместе с директором коммерческой организации организовали схему хищения бюджетных средств, выделенных в рамках федеральной программы на закупку медицинского оборудования.
Фигуранты подготовили документы с завышенной стоимостью оборудования, используя аффилированные юридические лица, и обеспечили победу нужной компании на аукционе. После этого между университетом и коммерческой структурой был заключен контракт на поставку велоэргометров на сумму более 7 млн рублей. Полученные средства перевели на счет организации, а затем распределили между участниками схемы.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой»). Подозреваемыми стали первый проректор и начальник контрактной службы ПИМУ, а также директор коммерческой фирмы.
Задержание проводилось следователями СК при содействии УФСБ и ГУ МВД по региону. Сейчас следственные действия продолжаются — правоохранители выясняют все обстоятельства дела и проверяют возможные другие эпизоды преступной деятельности участников группы.