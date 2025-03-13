СК возбудил уголовное дело о многомиллионных хищениях в ПИМУ

Фигуранты подготовили документы с завышенной стоимостью оборудования, используя аффилированные юридические лица, и обеспечили победу нужной компании на аукционе. После этого между университетом и коммерческой структурой был заключен контракт на поставку велоэргометров на сумму более 7 млн рублей. Полученные средства перевели на счет организации, а затем распределили между участниками схемы.