Пищеблок, готовивший для СУНЦ УрФУ, ученики которого отравились, закрыт

В Екатеринбурге с 12 на 13 февраля произошла вспышка заболевания норовирусом. Изначально было известно о 20 госпитализированных постояльцев общежития СУНЦ УрФУ на улице Данилы Зверева. Позже количество лицеистов, пострадавших от острой кишечной инфекции, выросло до 34.