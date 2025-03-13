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Пищеблок, готовивший для СУНЦ УрФУ, ученики которого отравились, закрыт

Свердловский Роспотребнадзор нашел нарушения в работе организатора питания СУНЦ.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге с 12 на 13 февраля произошла вспышка заболевания норовирусом. Изначально было известно о 20 госпитализированных постояльцев общежития СУНЦ УрФУ на улице Данилы Зверева. Позже количество лицеистов, пострадавших от острой кишечной инфекции, выросло до 34.

В ходе эпидемиологического расследования Управление Роспотребнадзора по Свердловской области провело обследование пищеблока поставщика еды для образовательного учреждения. Для лабораторных исследований на месте были отобраны пробы.

— По результатам исследований клинического материала у большинства заболевших детей выявлен норовирус. Тот же возбудитель обнаружен при обследовании персонала пищеблока — у двух сотрудников, — передает пресс-служба ведомства.

Пищу в лицей поставляла организация «Общественное питание». Специалисты провели проверку пищеблока и выявили нарушения санитарного законодательства. В частности, речь идет о неудовлетворительном состоянии производственных помещений, оборудования, инвентаря, а также несоблюдении условий хранения сырья с продукцией и поточности технологических процессов.

— Деятельность ООО «Общественное питание» временно приостановлена. Выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, — добавили в Управлении РПН по Свердловской области.

Расследование продолжается. Ситуацию контролирует надзорное ведомство. По последним данным, количество пострадавших от отравления выросло до 47 человек.