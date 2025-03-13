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Подозреваемого в убийстве 2-летнего мальчика в Омской области арестовали

В преступлении подозревают 28-летнего отчима мальчика.

В СУ СКР по Омской области сообщили в четверг, 13 марта 2025 года, об аресте подозреваемого в истязании и убийстве 2-летнего мальчика в р.п. Муромцево, о чем ранее сообщал «СуперОмск». В преступлении подозревается отчим мальчика.

"По версии следствия, 11 марта в частном доме в р.п. Муромцево приехавшими по вызову врачами скорой помощи была констатирована смерть ребенка, во время проведения судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что малыш скончался от черепно-мозговой травмы. В результате проведенных совместных с полицией следственных действий и оперативных мероприятий было установлено, что к преступлению причастен 28-летний отчим мальчика, на иждивении которого находятся еще двое детей и беременная супруга.

Подозреваемый, испытывавший длительную неприязнь к ребенку, неоднократно бил мальчика по любому поводу, ограничивал его в еде, применяя другие недозволенные методы воспитания. 11 марта вечером мужчина пнул мальчика, который стоял в дверном проеме и якобы мешал ему пройти в дом с вязанкой дров. Используя этот малозначительный повод, злоумышленник стал наносить плачущему пасынку множество ударов руками по голове, причинив тяжелую черепно-мозговую травму, от которой мальчик скончался на месте преступления", — заявляется в официальном сообщении.

Позиция обвиняемого не представлена.

В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, по инициативе следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. За преступление предусмотрено до 20 лет лишения свободы.

В СУ СКР по Омской области также отметили, что в ходе следствия будет решен вопрос об ответственности должностных лиц, в обязанности которых входили вопросы осуществления контроля за условиями жизни и воспитания несовершеннолетних в этой многодетной семье. Расследование продолжается.