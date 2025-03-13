Подозреваемого в убийстве 2-летнего мальчика в Омской области арестовали

"По версии следствия, 11 марта в частном доме в р.п. Муромцево приехавшими по вызову врачами скорой помощи была констатирована смерть ребенка, во время проведения судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что малыш скончался от черепно-мозговой травмы. В результате проведенных совместных с полицией следственных действий и оперативных мероприятий было установлено, что к преступлению причастен 28-летний отчим мальчика, на иждивении которого находятся еще двое детей и беременная супруга.